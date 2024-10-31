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"دوري مصر وموقعة جديدة لتريزيجيه".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

09:00 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

مواعيد مباريات اليوم

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كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري، العديد من المواجهات القوية بمختلف الملاعب العالمية، أبرزها لقاءات الجولة الأولى بالدوري المصري، بجانب موقعة الريان بقيادة محمود تريزيجيه أمام السد القطري.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

الجونة ضد زد.. الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 2 .

مودرن سبورت ضد إنبي.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

الدوري المصري للسيدات

وادي دجلة ضد المقاولون العرب.. الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

إنبي ضد البنك الأهلي.. الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الدوري الإيطالي

جنوي ضد فيورنتينا.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play app.

روما ضد تورينو.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play app.

كومو ضد لاتسيو.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play app.

الدوري السعودي

الشباب ضد الوحدة.. السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الأخدود ضد العروبة.. السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الاتحاد ضد أهلي جدة.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الدوري الإماراتي

الوصل ضد الجزيرة.. السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

دوري نجوم قطر

السد القطري ضد الريان.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

مواعيد مباريات اليوم دوري نجوم قطر الدوري الإماراتي الدوري السعودي الدوري الإيطالي الدوري المصري للسيدات الدوري المصري
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