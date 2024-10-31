ملف مصراوي.. عودة ثلاثي الزمالك.. افتتاحية الدوري المصري.. 70 سنة بيبو

كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الأربعاء، نستعرضها خلال السطور التالية:

عيد ميلاد محمود الخطيب.. 6 حكايات لسيرة بيبو (ملف كروس ميديا)

30 أكتوبر 2024 يتم محمود الخطيب 70 عامًا، قضى منها قرابة 50 سنة في النادي الأهلي؛ ناشئًا ثم نجمًا ثم رئيسًا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أول صورة لثلاثي الزمالك في مطار أبو ظبي بعد العفو عنهم

يستعد ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي للعودة إلى القاهرة بعد العفو عنهم من العاصمة الإماراتية أبو ظبي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

هدف عمر مرموش في مونشنجلادباخ (فيديو)

نجح عمر مرموش في تسجيل هدف جديد بقميص آينتراخت فرانكفورت، في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بعد انتهاء الأزمة".. مصدر يكشف كواليس وصول ثلاثي الزمالك إلى مطار القاهرة

وصل ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء أزمتهم في الإمارات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"انطلاق المسابقة".. سموحة يفتتح مباريات الدوري المصري بثلاثية في مرمى حرس الحدود

انطلق منافسات الدوري المصري موسم 2024-2025، بمواجهة جمعت بين فريقي سموحة أمام نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمسابقة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

حساب الدوري الفرنسي يحتفي بلاعب الزمالك

احتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التغريدات "X"، بالظهير المغربي محمود بنتايك لاعب نادي الزمالك السابق. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي

غادر ثلاثي نادي الزمالك منذ قليل، قسم الشرطة في أبو ظبي، تمهيدا للعودة إلى القاهرة خلال ساعات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بسبب الانسحاب.. أول عقوبة في دوري السيدات على دلفي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، معاقبة نادي دلفي للسيدات، بعد اعتذاره عن عدم استكمال مسابقة الدوري المصري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

يحيى الدرع يجري جراحة الصليبي (صورة)

أجرى يحيي الدرع لاعب نادي فيزبريم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد، جراحة الصليبي، اليوم الأربعاء، في مدينة برشلونة بإسبانيا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

قصة صورة السولية ورضا سليم في تدريبات الأهلي اليوم

حرص عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواساة زميله المغربي رضا سليم، بعد أحداث لقاء العين في كأس إنتركونتيننتال. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)