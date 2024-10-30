"مغنتش".. موقف طريف بين محمد الشناوي وإمام عاشور في احتفالات الأهلي بالفوز على العين (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة بين ثنائي الأهلي محمد الشناوي وإمام عاشور، خلال احتفالات المارد الأحمر ببطولة القارات الثلاث.

ونشر أحد الرواد مقطع فيديو لإمام عاشور خلال احتفاله مع الجمهور، ليوجه له الشناوي رسالة:"ملهاش لازمة هتتوقف"، ليرد الأول:" أنا مغنتش".

ويذكر أن الأحمر حقق فوزاً على العين الإماراتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي.