مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"مغنتش".. موقف طريف بين محمد الشناوي وإمام عاشور في احتفالات الأهلي بالفوز على العين (فيديو)

10:54 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

محمد الشناوي وإمام عاشور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة بين ثنائي الأهلي محمد الشناوي وإمام عاشور، خلال احتفالات المارد الأحمر ببطولة القارات الثلاث.

ونشر أحد الرواد مقطع فيديو لإمام عاشور خلال احتفاله مع الجمهور، ليوجه له الشناوي رسالة:"ملهاش لازمة هتتوقف"، ليرد الأول:" أنا مغنتش".

ويذكر أن الأحمر حقق فوزاً على العين الإماراتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي.

محمد الشناوي إمام عاشور بطولة القارات الثلاث العين الإماراتي ستاد القاهرة الدولي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ملف مصراوي.. عودة ثلاثي الزمالك.. افتتاحية الدوري المصري.. 70 سنة بيبو

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)