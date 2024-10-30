"على طريقة الجوكر".. عمر مرموش يحتفل بطريقة مميزة بهدفه في مونشنجلادباخ (صور وفيديو)

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كتب - يوسف محمد:

نجح نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، في قيادة فريقه للفوز على حساب نظيره بروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، والصعود إلى دور ال 16 ببطولة كأس ألمانيا.

وتمكن مرموش من إحراز هدف فريقه الثاني في مرمى مونشنجلادباخ، في الدقيقة 70 من عمر المباراة، بعد دخوله إلى أرض الملعب بدقائق قليلة.

ولفت عمر مرموش أنظار الجميع، من خلال احتفاله بطريقة مميزة بهذا الهدف، بعدما قام بارتداء قناع الجوكر.

والجدير بالذكر أن عمر مرموش يحتل صدارة هدافي الدوري الألماني، برصيد 9 أهداف.

غير معقول! لا يمكنك ايقافه! ظاهرة مصر 🇪🇬🤯



عمر مرموش يسجل مجددًا مع فرانكفورت 🔥

pic.twitter.com/k6DXWTNUmp — عمرو (@bt3) October 30, 2024

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