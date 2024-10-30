هدف عمر مرموش في مونشنجلادباخ (فيديو)

كتبت - نهى خورشيد

نجح عمر مرموش في تسجيل هدف جديد بقميص آينتراخت فرانكفورت، في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 70، بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني من المباراة.

والجدير بالذكر أن عمر مروش يتصدر جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 9 نقاط متساوياً مع النجم الإنجليزي هاري كين.