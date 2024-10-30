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هدف عمر مرموش في مونشنجلادباخ (فيديو)

10:09 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

عمر مرموش

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كتبت - نهى خورشيد

نجح عمر مرموش في تسجيل هدف جديد بقميص آينتراخت فرانكفورت، في شباك بوروسيا مونشنجلادباخ ضمن الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

وجاء هدف مرموش في الدقيقة 70، بعدما دخل بديلا في الشوط الثاني من المباراة.

والجدير بالذكر أن عمر مروش يتصدر جدول هدافي الدوري الألماني برصيد 9 نقاط متساوياً مع النجم الإنجليزي هاري كين.

عمر مرموش فريق آينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنجلادباخ بطولة كأس ألمانيا هدف عمر مرموش في مونشنجلادباخ الدوري الألماني جدول هدافي الدوري الألماني هاري كين
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