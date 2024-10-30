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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يهنئ الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي

07:39 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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كتب - يوسف محمد:

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، على تهنئة النادي الأهلي، بعد الفوز على فريق العين الإماراتي، حصد لقب بطل أفريقيا، آسيا، المحيط الهادئ "نصف العالم".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي أمس، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الثلاثاء، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "تهانينا للأهلي على فوزه الرائع، على العين الإماراتي في بطولة كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ أمام 60 ألف مشجع في ستاد القاهرة الدولي".

وأضاف: "هذه النتيجة التي تضمن لك مكانًا في المرحلة التالية من كأس القارات 2024 - كأس التحدي فيفا في 14 ديسمبر 2024 في استاد 974 في الدوحة، هي نتيجة ستسعد بالتأكيد جماهيرك المتحمسة".

واختتم إنفانتينو: "كل الطرق تؤدي إلى استاد لوسيل عندما يقام نهائي إنتركونتننتال قطر 2024 يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، وهي المباراة التي تأهل إليها نادي ريال مدريد بالفعل".

ونجح الأهلي في الصعود، إلى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، بعد الفوز على حساب فريق العين الإماراتي بثلاثية نظيفة وينتظر الفائز من مباراة بطل أمريكا الشمالية أمام بطل أمريكا الجنوبية.

الاتحاد الدولي لكرة القدم النادي الأهلي العين الإماراتي جياني إنفانتينو نهائي إنتركونتننتال كأس القارات 2024
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