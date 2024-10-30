مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"أشباه إعلاميين".. تعليق قوي من عضو الزمالك بعد عودة الثلاثي من الإمارات

03:53 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
  • عرض 14 صورة
    دونجا ومصطفى شلبي
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
  • عرض 14 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

علق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك، على موقف الإعلام من أزمة ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، الذين كانوا محتجزين في الإمارات، وحكم عليهم بالحبس لمدة شهر ، إلا أنه تم العفو عنهم.

وكتب أدهم عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "الحمد لله والشكر لله، التناول الإعلامي المصري لأحداث بطولة السوبر المصري كان كاشفا لمدة انحدار المهنة وغياب الموضوعية في تناول حدث يمس كل مصري وهو احتجاز لاعبي ومدير الكرة في نادي الزمالك، بعد أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز، على الرغم من الاعتراف بالأخطاء غير المقصودة والتي قد تكون نتجت عن التوتر والشد العصبي لأحداث المباراة".

وأضاف: "أشباه إعلاميين مصريين زادوا الموقف تعقيدا بإصرار على الخوض في الحدث دون الإلمام بالتفاصيل والاندفاع في توجيه الاتهامات، دون التفكير في حجم الضرر الذي قد يلحق بمواطنين مصريين نفسيا ومعنويا والأهم قانونيا، والاستخفاف بمشاعر أسر اللاعبين و قلقهم وخوفهم على مصير أولادهم".

وأتم: "وجوه قبيحة ساهمت على مدار سنوات في انفلات وتردي الخطاب الإعلامي نتيجة الجهل والميول وانعدام الضمير والقفز على الحدث، سباق وتباري في السطحية والرعونة مدفوع بمجاذيب السوشيال ميديا من الموتورين والمتعصبين في غياب تام للمسؤولية المهنية و قبلها الأخلاقية، موقف كاشف هو عار على كل إعلامي شارك في هذا الأداء الإعلامي المتدني".

عمرو أدهم الزمالك الإمارات نبيل عماد ثلاثي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)