"تتصرف كطفل".. كريم بنزيما يثير الجدل بالرد على أحد المشجعين (صورة)

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كتبت-هند عواد:

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد الرد على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر بنزيما رسالة من أحد المشجعين، عبر خاصية "القصص القصيرة" على إنستجرام، مضمونها: "أنت تنبح كثيرا، اهدأ.. لديك (كرة ذهبية) وتتصرف كطفل كبير...".

ورد عليه كريم بنزيما بكملتين فقط: "لبيبي المقدس"، ورمز تغبيري ساخر، دون توضيح أي تفاصيل للأزمة معه.

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