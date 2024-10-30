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"تتصرف كطفل".. كريم بنزيما يثير الجدل بالرد على أحد المشجعين (صورة)

11:21 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
  • عرض 6 صورة
    كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي
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كتبت-هند عواد:

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد الرد على أحد المشجعين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر بنزيما رسالة من أحد المشجعين، عبر خاصية "القصص القصيرة" على إنستجرام، مضمونها: "أنت تنبح كثيرا، اهدأ.. لديك (كرة ذهبية) وتتصرف كطفل كبير...".

ورد عليه كريم بنزيما بكملتين فقط: "لبيبي المقدس"، ورمز تغبيري ساخر، دون توضيح أي تفاصيل للأزمة معه.

كريم بنزيما يرد على أحد المشجعين

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كريم بنزيما اتحاد جدة السعودي المشجعين
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