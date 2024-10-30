ستوري كرة القدم.. تهنئة زوجة أكرم توفيق.. وكوكا يحيي ذكرى والده في تتويج الأهلي

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كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

ونعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين

نشر لاعب النادي الأهلي، أحمد نبيل كوكا، صورة وهو يرتدي قميص عليه صورته مع أبيه الراحل، ماسكا بكأس "إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" والميدالية.

وهنأت زوجة أكرم توفيق الثانية، هدير أبو نار، زوجها بالفوز على العين عن طريق مكالمة فيديو.

وحرص لاعب برشلونة، لامين يامال، على نشر صورة له عبر منصة "إنستجرام" أثناء تواجده في حفل الكرة الذهبية والفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العامل 2024.

وشارك مصطفى شوبير صورة له بكأس "إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" الذي حصده بعد الفوز على العين الإماراتي.

وساند عمر جابر زملائه في الزمالك بأزمتهم، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، عن طريق نشر صورة لهم.

ونشر المحترف المصري، عمرو وردة، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" من حيوانه الأليف "كلب".

وشكر إمام عاشور جماهير الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

واستعرض إبراهيم عادل تدريباته الجماعية للفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن طريق نشر صورة له على منصة "إنستجرام".

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