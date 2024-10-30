مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

ستوري كرة القدم.. تهنئة زوجة أكرم توفيق.. وكوكا يحيي ذكرى والده في تتويج الأهلي

04:00 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ستوري إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    ستوري عمر جابر
  • عرض 10 صورة
    ستوري عمرو وردة
  • عرض 10 صورة
    ستوري كريم فؤاد
  • عرض 10 صورة
    ستوري عبد المنصف
  • عرض 10 صورة
    ستوري مصطفى شوبير
  • عرض 10 صورة
    ستوري زوجه أكرم توفيق
  • عرض 10 صورة
    ستوري لامين يامال
  • عرض 10 صورة
    منشور كوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

ونعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين

نشر لاعب النادي الأهلي، أحمد نبيل كوكا، صورة وهو يرتدي قميص عليه صورته مع أبيه الراحل، ماسكا بكأس "إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" والميدالية.

وهنأت زوجة أكرم توفيق الثانية، هدير أبو نار، زوجها بالفوز على العين عن طريق مكالمة فيديو.

وحرص لاعب برشلونة، لامين يامال، على نشر صورة له عبر منصة "إنستجرام" أثناء تواجده في حفل الكرة الذهبية والفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في العامل 2024.

وشارك مصطفى شوبير صورة له بكأس "إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ" الذي حصده بعد الفوز على العين الإماراتي.

وساند عمر جابر زملائه في الزمالك بأزمتهم، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، عن طريق نشر صورة لهم.

ونشر المحترف المصري، عمرو وردة، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" من حيوانه الأليف "كلب".

وشكر إمام عاشور جماهير الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

واستعرض إبراهيم عادل تدريباته الجماعية للفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن طريق نشر صورة له على منصة "إنستجرام".

اقرأ أيضًا:

الأهلي والريال ينافسان.. موعد مباريات كأس إنتركونتيننتال المقبلة

الخطيب يرفع الكأس.. 20 صورة من تتويج الأهلي بلقب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

الأهلي ثلاثي الزمالك عمرو وردة زوجة أكرم توفيق لامين يامال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو