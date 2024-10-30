"زعيم الاندية العربية".. خالد الغندور يتغنى بالأهلي بعد الفوز على العين

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كتب - محمد القرش:

تغنى لاعب الزمالك السابق والإعلامي، خالد الغندور، بالنادي الأهلي عقب الفوز على العين الإماراتي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "الأهلي زعيم الاندية العربية بعد الفوز علي كل الفرق العربية الكبيرة الدحيل والوداد والترجي والهلال السعودي واتحاد جدة والعين".

وحصد النادي الأهلي كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وتأهل إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال.

وفي نصف النهائي "كأس التحدي"، يواجه الأهلي الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا، يوم السبت الموافق 14 ديسمبر من العام الجاري.

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