اتحاد الكرة المصري يشكر رئيس دولة الإمارات لحل أزمة ثلاثي الزمالك

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كتب - محمد القرش:

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة، جمال علام، بخالص الشكر والتقدير لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وجاء ذلك الشكر عقب العفو عن مدير الكرة ولاعبي نادي الزمالك، كما أعرب الاتحاد المصري عن اعتزازه بعمق العلاقات المصرية الإماراتية تحت قيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت قد قررت محكمة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، حبس ثلاثي الزمالك لمدة شهر وتوقيع غرامة عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي.

وبدأت الأزمة عندما تعدى ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في دولة الإمارات.

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