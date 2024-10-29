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الخطيب يرفع الكأس.. 20 صورة من تتويج الأهلي بلقب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

11:20 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    لقطات من تتويج الأهلي بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي (2)
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    لقطات من تتويج الأهلي بكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي (14)
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كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، وتوج بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وشهدت مراسم التتويج رفع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، للكأس مكملا فرحة لاعبي المارد الأحمر.

وتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال، منتظرا الفائز من لقاء بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا المكسيكي.

وتقام مباراة نصف نهائي "كأس التحدي" بطولة إنتركونتيننتال يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024.

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