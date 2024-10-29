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رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة أثناء احتفالات الأهلي (صور وفيديو)

10:51 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (5)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (6)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (3)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (2)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (4)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (7)
  • عرض 8 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (1)
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كتب - محمد القرش:

فاز نادي الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، عقب التغلب على نظيره العين بثلاثية دون مقابل.

وأثناء احتفالات لاعبي الأهلي بالكأس على أرض ملعب استاد القاهرة، غادر الجناح المغربي رضا سليم متجها إلى غرفة الملابس.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

وافتتح وسام أبو علي التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 32، ثم زاد إمام عاشور النتيجة بالدقيقة 55، واختتم محمد مجدي أفشة المباراة بالهدف الثالث "90+2".

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