رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة أثناء احتفالات الأهلي (صور وفيديو)
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب - محمد القرش:
فاز نادي الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، عقب التغلب على نظيره العين بثلاثية دون مقابل.
وأثناء احتفالات لاعبي الأهلي بالكأس على أرض ملعب استاد القاهرة، غادر الجناح المغربي رضا سليم متجها إلى غرفة الملابس.
وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.
وافتتح وسام أبو علي التسجيل للنادي الأهلي في الدقيقة 32، ثم زاد إمام عاشور النتيجة بالدقيقة 55، واختتم محمد مجدي أفشة المباراة بالهدف الثالث "90+2".
لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا
اقرأ أيضًا:
خطوة نحو الريال ومبلغ مالي.. مكاسب الأهلي من مباراة العين الإماراتي
فيديو قد يعجبك: