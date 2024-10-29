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خطوة نحو الريال ومبلغ مالي.. مكاسب الأهلي من مباراة العين الإماراتي

10:22 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (4)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (5)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)_Easy-Resize.com
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (6
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
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كتب - محمد القرش:

حصد النادي الأهلي لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بالتغلب على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

وبذلك الفوز يحصل المارد الأحمر على جائزة مالية مُقدرة بـ2 مليون دولار، بينما حصل العين الإماراتي على مليون دولار بعد إقصائه من البطولة.

ويلاقي المارد الأحمر الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا في يوم 14 ديسمبر 2024، ويفصله لقاء واحد لمواجهة ريال مدريد في النهائي.

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