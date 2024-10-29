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صاروخية إمام عاشور تُزيد من جراح العين الإماراتي (فيديو)

09:26 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (3)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (2)
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى العين (1)
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كتب - محمد القرش:

يتقدم النادي الأهلي على نظيره العين الإماراتي في المباراة التي تُقام الآن بهدفين مقابل لا شيء بكأس الإنتركونتيننتال.

وفي الدقيقة 55 من زمن شوط المباراة الثاني، تلقى إمام عاشور تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر، ليضعها كالصاروخ في مرمى خالد عيسى.

وكان قد انتهى شوط المباراة الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 32.

ودخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

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