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ثلاث فرص ضائعة وهدف وسام.. شاهد أبرز لقطات الشوط الأول من لقاء الأهلي والعين (فيديوهات)

08:48 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والعين الإماراتي التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقدم الأهلي على نظيره العين في الشوط الأول بهدف وسام علي الذي سجله بعد خطأ يحيى نادر في الدقيقة 32.

وقبل هدف المهاجم الفلسطيني، شهدت المباراة ضياع 3 فرص محققة للنادي الأهلي نظرا لتألق خالد عيسى حارس الفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المباراة، الفائز من لقاء بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

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