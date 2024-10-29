ثلاث فرص ضائعة وهدف وسام.. شاهد أبرز لقطات الشوط الأول من لقاء الأهلي والعين (فيديوهات)

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كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والعين الإماراتي التي تقام اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وتقدم الأهلي على نظيره العين في الشوط الأول بهدف وسام علي الذي سجله بعد خطأ يحيى نادر في الدقيقة 32.

الغلط قدام وسام أبو علي = جول ⚽ ... وسام لا يحتاج سوى فرصة للتسجيل 🔥#كأس_إنتركونتيننتال2024 pic.twitter.com/MP9yJlT577 — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024

وقبل هدف المهاجم الفلسطيني، شهدت المباراة ضياع 3 فرص محققة للنادي الأهلي نظرا لتألق خالد عيسى حارس الفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن يلاقي الفائز من تلك المباراة، الفائز من لقاء بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.

مرور رائع من إمام عاشور داخل منطقة جزاء العين لكن حارس العين ينقذ مرماه 🔥🔥#كأس_إنتركونتيننتال_2024 pic.twitter.com/nsn2tZYIwX — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024

الكورة بتتمرجح على العارضة😱 ... تسديو مفاجئة من ربيعة ولكن العارضة تمنع الهدف الأول للأهلي في العين الإماراتي🔥#كأس_إنتركونتيننتال2024 pic.twitter.com/via8DitDPe — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024

وان تو مزيكا بين وسام والشحات🎵 .. ولكن حارس العين يتألق ويحرمنا من هدف رائع 😱#كأس_إنتركونتيننتال2024 pic.twitter.com/As6FkKvVuo — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 29, 2024

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