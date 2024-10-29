جماهير العين حاضرة في استاد القاهرة وتردد الأهازيج (فيديو)

كتب - محمد القرش:

حرص عدد من جماهير نادي العين الإماراتي على حضور مباراة فريقهم ضد الأهلي المصري اليوم الثلاثاء.

ورددت الجماهير الإماراتية الأهازيج الخاصة لنادي العين دعما لهم في مواجهة الأهلي في الجولة الثانية لكأس إنتركونتيننتال.

ودخل نادي العين المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - إريك مينيزيس.

خط الوسط: بارك يونج وو - يحيى نادر - محمد عباس.

خط الهجوم: أليخاندرو كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس.

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