داري يقرأ الفاتحة وتحية للشناوي.. شاهد كواليس ما قبل بداية مباراة الأهلي والعين (فيديو)

كتب - محمد القرش:

شهدت كواليس ما قبل بداية مباراة النادي الأهلي والعين الإماراتي، قيام لاعبي الفريقين بالعمليات الإحمائية استعدادا للقاء القمة العربية.

وحرص الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، على قراءة الفاتحة قبل النزول إلى أرض الملعب لخوص الإحماءات مع باقي لاعبي الأهلي.

وتلقى حارس النادي الأهلي محمد الشناوي تحية خاصة من جمهور المارد الأحمر الذي يملئ المدرجات.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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