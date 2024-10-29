سفيان رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي لمواجهة الأهلي

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

"خيانة ووفاة والده ".. 15 صورة ترصد حياة توتي من الزواج إلى الانفصال

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي العين الإماراتي التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي المصري في كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد التشكيل قيادة المغربي سفيات رحيمي لخط هجوم الفريق الإماراتي، ويحيى نادر في خط الوسط.

تشكيل العين لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر الأحبابي - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - إريك مينيزيس.

خط الوسط: بارك يونج وو - يحيى نادر - محمد عباس.

خط الهجوم: أليخاندرو كاكو - سفيان رحيمي - ماتياس بالاسيوس.

يُذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا:

تشكيل الأهلي لمواجهة العين في كأس الإنتركونتيننتال

لحظة بلحظة.. الأهلي و العين .. تعرف على التشكيل