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تشكيل الأهلي لمواجهة العين في كأس الإنتركونتيننتال

06:56 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

كهربا من مران النادي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وشهد التشكيل تواجد حسين الشحات أساسيا في مواجهة فريقه السابق، بجانب قيادة وسام أبو علي لخط الهجوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة العين

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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