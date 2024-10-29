بطولة جديدة وتاريخ قريب.. ماذا حدث في استاد القاهرة بين الأهلي والعين الإماراتي؟

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

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متابعة - وائل توفيق ـ مصطفى الجريتلي ـ هند عواد ـ محمد القرش ـ محمد خيري

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية خاصة لمباراة الأهلي والعين الإماراتي التي جمعتهما عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في كأس إنتركونتيننتال.

الأهلي والريال ينافسان.. موعد مباريات كأس إنتركونتيننتال المقبلة

تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي.. اضغط هنا

أفراح القلعة الحمراء وأحزان العين.. كواليس ما بعد مباراة الأهلي والعين (فيديو)

رصدت كاميرات موقع "مصراوي" الأجواء التي سادت بعد انتهاء مباراة الأهلي والعين الإماراتي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.. اضغط هنا

الخطيب يرفع الكأس.. 20 صورة من تتويج الأهلي بلقب أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

فاز النادي الأهلي على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على استاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، وتوج بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.. اضغط هنا

رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة أثناء احتفالات الأهلي (صور وفيديو)

فاز نادي الأهلي بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، عقب التغلب على نظيره العين بثلاثية دون مقابل.. اضغط هنا

خطوة نحو الريال ومبلغ مالي.. مكاسب الأهلي من مباراة العين الإماراتي

حصد النادي الأهلي لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بالتغلب على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي.. اضغط هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على العين الإماراتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبداية مشواره في بطولة الدوري المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا بعد الفوز على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن كأس إنتر كونتيننتال.. اضغط هنا

الأهلي يفوز بثلاثية على العين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال

فاز الأهلي بثلاثية نظيفة على نظيره العين الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن كأس إنتر كونتيننتال.. اضغط هنا

داري يقرأ الفاتحة وتحية للشناوي.. شاهد كواليس ما قبل بداية مباراة الأهلي والعين (فيديو)

شهدت كواليس ما قبل بداية مباراة النادي الأهلي والعين الإماراتي، قيام لاعبي الفريقين بالعمليات الإحمائية استعدادا للقاء القمة العربية.. اضغط هنا

سفيان رحيمي يقود هجوم العين الإماراتي لمواجهة الأهلي

أعلن الجهاز الفني لنادي العين الإماراتي التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي المصري في كأس الإنتركونتيننتال.. اضغط هنا

فايلر يكشف سبب رحيل حسام عاشور عن النادي الأهلي

كشف مدرب الأهلي السابق، رينيه فايلر، سبب رحيل لاعب خط الوسط حسام عاشور عن الفريق في موسم 2020، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

تشكيل الأهلي لمواجهة العين في كأس الإنتركونتيننتال

أعلن الجهاز الفني لنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، التشكيل الرسمي لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، للاطلاع عليه.. اضغط هنا

"لا أحب أن أكون دائما تحت الأضواء".. فايلر يكشف سبب رحيله عن النادي الأهلي

كشف مدرب الأهلي السابق، رينيه فايلر، سبب رحيله عن الفريق، مؤكدا أنه لا يحب أن يكون تحت الأضواء دائما، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

نادرا ما يعرف الشباك النظيفة.. نتائج فريق العين قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

شهد الموسم الجاري ندرة نظافة شباك فريق العين الإماراتي، قبل مواجهة الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"تحسبا للظروف".. الغندور يكشف مفاجأة كولر لمواجهة العين

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن ثلاثي دفاع الأهلي أشرف داري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، شاركوا في مران الفريق الجماعي أمس استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في كأس الانتركونتنتال، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

الشناوي: "الأهلي خير من يمثل أفريقيا.. ونريد أن نتوج أبطالًا للقارات الثلاث"

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة العين الإماراتي، في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، مشيرا إلى أن الفريق يبحث عن التتويج باللقب، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا