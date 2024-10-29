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نادرا ما يعرف الشباك النظيفة.. نتائج فريق العين قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

06:08 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    فريق العين الإماراتي
  • عرض 20 صورة
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  • عرض 20 صورة
    فريق العين الإماراتي
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  • عرض 20 صورة
    العين الإماراتي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
  • عرض 20 صورة
    وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي
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كتب - محمد القرش:

شهد الموسم الجاري ندرة نظافة شباك فريق العين الإماراتي، قبل مواجهة الأهلي المصري اليوم الثلاثاء.

ولم يخرج الفريق الإماراتي بشباط نظيفة سوى مرة واحدة فقط حتى الآن خلال آخر 12 مباراة، واستقبلوا 24 هدفا خلال تلك الفترة بجميع المسابقات.

نتائج آخر 12 مباراة لفريق العين الإماراتي

1.كلباء ضد العين (2-3) - كأس مصرف أبوظبي

2.العين ضد خورفكان (5-1) - الدوري الإماراتي

3.البطائح ضد العين (3-3) - الدوري الإماراتي

4.العين ضد كلباء (3-1) - كأس مصرف أبو ظبي

5.العين ضد السد (1-1) - دوري أبطال آسيا

6.العين ضد أوكلاند (6-2) - كأس الإنتركونتيننتال

7.العين ضد الوصل (4-2) - الدوري الإماراتي

8.الغرافة ضد العين (4-2) - دوري أبطال آسيا

9.العين ضد الوحدة (1-2) - الدوري الإماراتي

10.حتا ضد العين (0-4) - كأس رئيس الدولة

11.العين ضد الهلال (4-5) - دوري أبطال آسيا

12.العين ضد دبا الحصن (1-1) - الدوري الإماراتي

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.

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العين العين والأهلي أخبار نادي العين الإماراتي موعد ماتش الاهلي فريق العين
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