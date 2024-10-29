الشناوي: "الأهلي خير من يمثل أفريقيا.. ونريد أن نتوج أبطالًا للقارات الثلاث"

كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، عن مواجهة العين الإماراتي، في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024، مشيرا إلى أن الفريق يبحث عن التتويج باللقب.

وقال الشناوي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "الأهلي يبحث عن الفوز دائمًا، وفي كل بطولة يشارك فيها يكون الهدف هو منصة ‏التتويج، ودوافعنا متجددة وجمهورنا لا يقبل سوى بالبطولات. حققنا الفوز بكأس السوبر المصري مؤخرًا، وهو أول بطولة لنا هذا ‏الموسم ‏وبداية لحصد المزيد من الألقاب. نعلم أن هناك تحدياتٍ كبيرة تنتظرنا سواء على ‏المستوى ‏العالمي أو القاري أو المحلي، والبداية من مواجهة العين الإماراتي، حيث نأمل ‏أن يحالفنا ‏التوفيق ونتوج أبطالًا للمسابقة، وهو أمر سيكون مميزًا بالنسبة إلينا".

وأضاف: "البطولات العالمية تكون فرصة رائعة للتعبير عن ثقافة كرة القدم في قارة إفريقيا، لأننا نمثل خلالها قارتنا العظيمة ذات التاريخ الكبير في اللعبة، ودائمًا ما كان النادي الأهلي خير من يمثل كرة القدم الأفريقية في المحافل الدولية، العين من الفرق المميزة في آسيا، ولديه سجل حافل بالنتائج الرائعة، كما أنه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، نعلم جيدًا أن المواجهة التي ستجمع بيننا في غاية الأهمية، ولكننا نخوض المباراة على ملعبنا، ونريد أن ‏نحتفل مع ‏جماهيرنا التي تساندنا على طول الخط، والتي سيكون لها دور كبير في هذه المباراة كعادتها دائمًا. لقد بدأنا التحضير لمواجهة العين ‏بعد ‏ساعات من الوصول إلى القاهرة وانتهاء مهمتنا ببطولة السوبر المصري. نأمل أن يكون التوفيق حليفنا، ونحتفل مع جماهيرنا بلقبٍ جديد هذا الموسم".‏

وأردف: "كما قلت قبل قليل، نادي العين يضم عناصر مميزة من بينهم بكل تأكيد المغربي ‏سفيان ‏رحيمي. كل ما أستطيع أن أؤكده أن الأهلي يحضِّر بشكلٍ جيد قبل أي مباراة، ‏ونحترم ‏العين الإماراتي بكافة لاعبيه وجهازهم الفني. نتمنى أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق ببطلي إفريقيا وآسيا، فهو لقاء الأشقاء بين الأهلي المصري نادي القرن الإفريقي والعين بطل آسيا".

وأتم الشناوي: "كل تركيزنا حاليًا ينصب على ‏مباراة العين، صحيح أنه بشكلٍ عام لدينا تطلعات كبيرة ‏للوصول إلى نهائي البطولة ‏واللعب أمام ريال مدريد، ولكن دعنا نركز ‏أولًا على مباراة العين التي ‏تعد الأهم والتي تشغل تركيزنا واهتمامنا حاليًا. نريد أن نتوج أبطالًا للقارات الثلاث أولًا، ثم نستعد بعد ذلك للمرحلة التالية في الدوحة".

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