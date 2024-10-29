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حلم تشافي وإنييستا.. رودري يحقق إنجازا غائبا منذ 64 عاما

01:27 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    ميسي يفوز بالكرة الذهبية 2010
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    لويس سواريز أول إسباني يفوز بالكرة الذهبية
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    ميسي وتشافي وإنيستا من حفل الكرة الذهبية 2010
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كتبت-هند عواد:

تمكن الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، من تحقيق إنجاز غائب منذ 64 عاما، إذ أنه أصبح ثاني لاعب إسباني في التاريخ يفوز بالكرة الذهبية، بعد لويس سواريز عام 1960، على الرغم من اقترب ثنائي إسباني من الجائزة عامي 2001 و2010.

وفي 2001، كان راؤول مهاجم ريال مدريد الأسبق قريبا من الفوز بالبالون دور، فكان المرشح الأوفر، بعدما سجل 24 هدفا ليقود فريقه للتتويج بلقب الدوري الإٍسباني والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن حصل الإنجليزي مايكل أوين على 170 صوت من الصحفيين مقابل 146 لراؤول، ليفوز الأول باللقب، على الرغم من أنه لم يلعب دوري الأبطال ولم يفز بالدوري الإنجليزي، وفاز بالدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وبعد 9 أعوام من واقعة راؤول، تم ترشيح ثنائي منتخب إسبانيا ونادي برشلونة تشافي وإنييستا، للفوز بالكرة الذهبية، وعلى الرغم من الفوز بأول بطولة كأس العالم في تاريخ إسبانيا، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي فاز بالكرة الذهبية بعدما حقق الدوري الإسباني وكأس السوبر والكأس الأوروبية وكأس العالم للأندية مع برشلونة، والذي فاز بالكرة الذهبية.

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