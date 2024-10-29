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بحضور سليمان.. تفاصيل مران الزمالك اليوم.. عودة شيكا وتصعيد إيهاب

12:54 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

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كتب- محمد خيري:

استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد المران، عود محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق بعد حصوله على إذن بالغياب أمس، ووضع له الجهاز الفني برنامج لتجهيزه، وأدى تدريبات خاصة تحت إشراف "جوميز" قبل المشاركة في الفقرات البدنية والفنية مع الفريق بشكل طبيعي.

كما شهدت المران، تصعيد محمد إيهاب حارس مرمى فريق 2007، في إطار سياسة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتصعيد حراس قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول بشكل مستمر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات.

وكان محمد إيهاب تألق في مباراة الزمالك والأهلي مواليد 2007 وتصدى لركلتي ترجيح في فوز الفريق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ركلات الترجيح، والتي أقيمت في إطار مباريات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لمجموعتين خلال المران، لخوض فقرة فنية وخططية، وتولى أندريه بيكي المدرب العام تدريب مجموعة، في حين قاد أحمد مجدي مدرب الفريق المجموعة الثانية، تحت أنظار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وشهدت الفقرات الفنية مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بصورة طبيعية.

وفي المقابل، واصل محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تدريباته التأهيلية على هامش المران حيث أدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، قبل خوض تدريبات منفردة بالكرة على هامش المران.

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