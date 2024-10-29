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ماذا قدّم رودري قبل فوزه بالكرة الذهبية 2024؟

01:22 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    رودري أفضل لاعب في العالم (1)
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    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 20 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد النجم الإسباني بصفوف مانشستر سيتي رودري بجائزة أفضل لاعب في العالم 2024 بالحفل الذي نظمته صحيفة فوتبول الفرنسية.

وتوّج صاحب الـ 28 عامًا في عام 2024 بدوري الأمم الأوروبية مع إسبانيا، و كأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي مع مانشستر سيتي.

لاعب الوسط الدفاع شارك بالموسم الماضي 23/24 في 50 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14 خلال 4327 دقيقة لعب.

وشارك اللاعب الإسباني الدولي بالموسم الجاري 24/25 في 3 مباريات بواقع 156 دقيقة لم يُسجل أو يصنع خلالهم أي هدف قبل أن يغيب للإصابة.

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