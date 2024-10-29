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رودري يتفوق على فينيسيوس.. أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024

12:44 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    رودري لاعب مانشستر سيتي
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    رودري وزوجته
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    رودري وجوليان ألفاريز
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    رودري
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    رودري أفضل لاعب في العالم 2024
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    رودري أفضل لاعب في العالم (3)
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كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2024 "الكرة الذهبية" في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين.

وحصد لاعب مانشستر سيتي، رودري، جائزة الأفضل في العالم لأول مرة في تاريخه، متفوقا على البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024

1.رودري (مانشستر سيتي)

2.فينيسيوس (ريال مدريد)

3.بيلينجهام (ريال مدريد)

4.كارفاخال (ريال مدريد)

5.هالاند (مانشستر سيتي)

6.مبابي (ريال مدريد)

7.لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

8.لامين يامال (برشلونة)

9.توني كروس (ريال مدريد)

10.هاري كين (بايرن ميونخ)

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