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"الأهلى ضد العين".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

09:00 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الأهلي والعين الإماراتي

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كتبت - نهى خورشيد

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال.

ويعرض"مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة:

كأس إنتركونتيننتال:

الأهلي ضد العين.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.

كأس خادم الحرمين الشريفين:

النجمة ضد الرائد.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

الطائي ضد الهلال.. السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

النصر ضد التعاون.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الفيحاء ضد العربي.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

كأس كاراباو:

ساوثهامبتون ضد ستوك سيتي.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

برينفورد ضد شيفيلد وينزادي.. الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

الدوري الإيطالي:

ليتشي ضد هيلاس فيرونا.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play App.

كالياري ضد بولونيا.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play App.

ميلان ضد نابولي.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. Starz play App.

كأس ألمانيا:

فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند.. الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. دبي الرياضية.

كأس الإنتركونتيننتال الأهلي والعين الإماراتي كأس خادم الحرمين الشريفين الدوري الإيطالي كأس ألمانيا كأس كاراباو العين الإماراتي الأهلي
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