متفوقا على لاعب صنداونز.. مارتينيز أفضل حارس في العالم لعام 2024

كتب - محمد القرش:

حصد لاعب أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2024 "ياشين".

وتفوق الحارس الأرجنتيني على كل من، جيانلويجى دوناروما لاعب باريس سان جيرمان، وأندريه لونين لاعب ريال مدريد، رونوين ويليامز حارس صن داونز.

ترتيب أفضل 10 حراس في العالم 2024

1.إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا

2.أوناي سيمون - بلباو

3.أندريه لونين - ريال مدريد

4.جيانلويجى دوناروما - باريس سان جيرمان

5.مايك مانيان - ميلان

6.يان سومر - إنتر ميلان

7.مامارداشفيلي - فالنسيا/ ليفربول

8.دييجو كوستا - بورتو

9.رونوين ويليامز - صن داونز

10.كوبيل - بوروسيا دورتموند

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