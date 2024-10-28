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الكرة الذهبية.. ريال مدريد أفضل نادي 2024 وبرشلونة أفضل فريق للسيدات

11:37 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الكرة الذهبية

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كتبت - نهى خورشيد

حصل ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل نادي في عام 2024، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية المقام مساء اليوم الاثنين بمسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تتويج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي، بعدما نجح في تحقيق كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه، والدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، بجانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

وفي نفس السياق حصد الفريق الكروي للسيدات بنادي برشلونة على جائزة أفضل فريق نسائي لعام 2024.

ريال مدريد الكرة الذهبية أفضل نادي 2024 برشلونة حفل الكرة الذهبية كأس السوبر الإسباني دوري أبطال أوروبا كرة القدم للسيدات
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