الكرة الذهبية.. ريال مدريد أفضل نادي 2024 وبرشلونة أفضل فريق للسيدات

كتبت - نهى خورشيد

حصل ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل نادي في عام 2024، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية المقام مساء اليوم الاثنين بمسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء تتويج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي، بعدما نجح في تحقيق كأس السوبر الإسباني للمرة 13 في تاريخه، والدوري الإسباني للمرة 36 في تاريخه، بجانب تتويجه بدوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه.

وفي نفس السياق حصد الفريق الكروي للسيدات بنادي برشلونة على جائزة أفضل فريق نسائي لعام 2024.