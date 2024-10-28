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هاري كين ومبابي يحصدان جائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2024

11:30 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كيليان مبابي.
  • عرض 13 صورة
    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
  • عرض 13 صورة
    هاري كين
  • عرض 13 صورة
    كيليان مبابي ووالده
  • عرض 13 صورة
    هاري كين
  • عرض 13 صورة
    كيليان مبابي (3)
  • عرض 13 صورة
    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
  • عرض 13 صورة
    كيليان مبابي (1)
  • عرض 13 صورة
    كيليان مبابي يقبل شعار ريال مدريد
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    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
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    كيليان مبابي بقميص ريال
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    كيليان مبابي مع بيريز رئيس ريال مدريد
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كتب - محمد القرش:

حصد هاري كين وكيليان مبابي لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن عام 2024.

وتسلم هاري كين الجائزة في الحفل المقدم من مجلة "فرانس فوتبول"، بينما لم يتواجد المهاجم الفرنسي نظرا لرفض ريال مدريد الحضور.

وجاء قرار عدم حضور بعثة ريال مدريد بسبب تأكدهم من عدم حصول فينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2024، مما دفعهم للاحتراض ووصف هذا الأمر بعدم احتراف للملكي.

يُذكر أن ليفاندوفسكي حققها في عام 2021 و2022، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في عام 2023.

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