هاري كين ومبابي يحصدان جائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2024

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كتب - محمد القرش:

حصد هاري كين وكيليان مبابي لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن عام 2024.

وتسلم هاري كين الجائزة في الحفل المقدم من مجلة "فرانس فوتبول"، بينما لم يتواجد المهاجم الفرنسي نظرا لرفض ريال مدريد الحضور.

وجاء قرار عدم حضور بعثة ريال مدريد بسبب تأكدهم من عدم حصول فينيسيوس جونيور لجائزة أفضل لاعب في العالم عن موسم 2024، مما دفعهم للاحتراض ووصف هذا الأمر بعدم احتراف للملكي.

يُذكر أن ليفاندوفسكي حققها في عام 2021 و2022، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في عام 2023.

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