مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

مع زوجاتهم وعائلتهم.. الظهور الأول لنجوم كرة القدم في حفل الكرة الذهبية

11:05 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
  • عرض 12 صورة
    نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم في حفل الكرة الذهبية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد

بدا نجوم كرة القدم في التوافد إلي مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس المستضيف لحفل الكرة الذهبية لعام 2024 والمقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول".

وظهر نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم وعائلتهم، وعلى رأسهم ثنائي برشلونة دأني ألمو، ولامين يامال، ماتس هوميلس مدافع روما، والثلاثي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، إيميليانو مارتينيز، لاوتاور مارتينيز.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الكرة الذهبية فى تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

حفل الكرة الذهبية نجوم كرة القدم في حفل الكرة الذهبية دأني ألمو لامين يامال الكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هاري كين ومبابي يحصدان جائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2024

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو