مع زوجاتهم وعائلتهم.. الظهور الأول لنجوم كرة القدم في حفل الكرة الذهبية

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كتبت - نهى خورشيد

بدا نجوم كرة القدم في التوافد إلي مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس المستضيف لحفل الكرة الذهبية لعام 2024 والمقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول".

وظهر نجوم كرة القدم رفقة زوجاتهم وعائلتهم، وعلى رأسهم ثنائي برشلونة دأني ألمو، ولامين يامال، ماتس هوميلس مدافع روما، والثلاثي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، إيميليانو مارتينيز، لاوتاور مارتينيز.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الكرة الذهبية فى تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.