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بطريقة طريفة.. ميدو يطالب متابعيه بالدعاء له قبل إعلان جوائز الكرة الذهبية

09:41 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

أحمد حسام ميدو

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كتبت - نهى خورشيد

نشر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صورة طريفه له قبل ساعات من انطلاق حفل الكرة الذهبية 2024، والمقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول".

ووضع ميدو في الاستوري الخاصة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مركبة له مع جائزة الكرة الذهبية بتعليق:"يارب".

ومن المقرر أن يقام حفل الكرة الذهبية على مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك فى تمام الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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