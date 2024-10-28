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فأل حسن قبل مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال 2024

09:17 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال للأن

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كتب ـ محمد الميموني:

يتجدد اللقاء بين الأندية المصرية والإماراتي عند الثامنة من مساء يوم غد الثلاثاء حين يستضيف الأهلي نظيره العين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في الدور الثاني لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وبدأت اللقاءات بمواجهة جمعت المقاولون العرب ونظيره النصر الإماراتي يوم 3 ديسمبر 1991، في البطولة العربية للأندية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ثم فاز الإسماعيلي 3 - 1 على نظيره الشباب الإماراتي يوم 11 فبراير،1993 في البطولة العربية.

وخاض الأهلي أولى مبارياته ضد النصر الإماراتي يوم 2 أكتوبر 1995 وفاز بنتيجة 3ـ1 وسجل الهدفين أحمد كشري وهدف خشبة، فيما خاض الأهلي مباراته الثانية ضد الوحدة الإماراتي وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

وخاض الأهلي مباراته الثالثة ضد الوصل الإماراتي وانتهت بالتعادل بين الفريقين 2-2 في البطولة العربية موسم 2018/2019.

وخاض فريق الإسماعيلي مواجهة جديدة ضد الجزيرة الاماراتي في الدوري الـ 16 وفاز الدراويش ذهابا بنتيجة 2ـ 0 قبل أن يحققوا الانتصار في مباراة الإياب بنفس النتيجة في البطولة العربية 2019/2020.

وإجمالاً خاضت الأندية المصرية والإماراتية 8 مباريات فازت الفرق المصرية 5 مباريات، فيما تعادلت الأندية الإماراتية بـ 3 مباريات؛ إذ لم تعرف الأندية الإماراتية الفوز في أي لقاء رسمي مع الفرق المصرية .

الأهلي مباراة الأهلي والعين الإماراتي العين الإماراتي كأس إنتركونتيننتال 2024 البطولة العربية للأندية الأندية المصرية والإماراتية
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