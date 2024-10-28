من 30 حتى 21.. آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية

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كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 "الكرة الذهبية" من أصل 30 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي أرسنال، ديكلان رايس وبوكايو ساكا وويليام ساليبا، بجانب روبن دياز لاعب مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب آخر 10 لاعبين كالتالي:

29.أرتيم دوفبيك (روما)

29.ماتس هوملز (روما)

28.جريمالدو (باير ليفركوزن)

27.فيتينيا (باريس سان جيرمان)

26.ديكلان رايس (أرسنال)

25.كول بالمر (تشيلسي)

24.ساليبا (أرسنال)

23.روبن دياز (السيتي)

22.روديجر (ريال مدريد)

21.بوكايو ساكا (أرسنال)