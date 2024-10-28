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من 30 حتى 21.. آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية

08:11 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    بيريز روديجر
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    بوكايو ساكا لاعب أرسنال
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    ريال مدريد ريال مايوركا أنطونيو روديجر
  • عرض 17 صورة
    بوكايو ساكا لاعب أرسنال
  • عرض 17 صورة
    بوكايو ساكا لاعب أرسنال
  • عرض 17 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 17 صورة
    ميكيل أرتيتا وويليام ساليبا
  • عرض 17 صورة
    المدافع الدولي الالماني ماتس هوملز مع بوروسيا دورتموند في 21 ايار/مايو 2016
  • عرض 17 صورة
    ويليام ساليبا مدافع أرسنال
  • عرض 17 صورة
    تسديدة روبن دياز
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    كول بالمر لاعب تشيلسي
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    كول بالمر لاعب فريق تشيلسي
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    لوف إن هوملز
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    أرتيم دوفبيك لاعب أوكرانيا
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    رايس
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    ديكلان رايس
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كتب - محمد القرش:

أسدل الستار على آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 "الكرة الذهبية" من أصل 30 لاعبا.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي أرسنال، ديكلان رايس وبوكايو ساكا وويليام ساليبا، بجانب روبن دياز لاعب مانشستر سيتي.

وجاء ترتيب آخر 10 لاعبين كالتالي:

29.أرتيم دوفبيك (روما)

29.ماتس هوملز (روما)

28.جريمالدو (باير ليفركوزن)

27.فيتينيا (باريس سان جيرمان)

26.ديكلان رايس (أرسنال)

25.كول بالمر (تشيلسي)

24.ساليبا (أرسنال)

23.روبن دياز (السيتي)

22.روديجر (ريال مدريد)

21.بوكايو ساكا (أرسنال)

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ترتيب الكرة الذهبية 2024 حفل جوائز الكرة الذهبية ساكا ديكلان رايس البالون دور
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