يتقدمهم سفيان رحيمي.. 15 صورة ترصد وصول بعثة العين الإماراتي لمواجهة الأهلي

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كتب ـ محمد الميموني:

وصلت بعثة العين الإماراتي إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال 2024.

وتقدم بعثة العين التي وصلت إلى القاهرة النجم المغربي سفيان رحيمي.

وتقام المباراة بين الأهلي والعين يوم غد الثلاثاء ستاد "القاهرة الدولي" الساعة 8 مساء.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية"، قناة "أون تايم سبورت"، بالإضافة إلى قناة "إم بي سي.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع، لمباراة الأهلي والعين الإماراتي.