أفضل لاعب وصدمة ريال مدريد.. ماذا حدث في حفل الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس؟

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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث حفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2024، إثارة وجدلا واسعا وصدمة لريال مدريد.

وعلم نادي ريال مدريد أن لاعب الفريق، فينيسيوس جونيور لن يفوز بالكرة الذهبية، مما دفعهم إلى عدم الحضور.

ولموافاتكم بكافة أحداث حفل الكرة الذهبية ننشر الروابط التالية:

رودري يتفوق على فينيسيوس.. أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2024

أسدل الستار على صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2024 "الكرة الذهبية" في الحفل الذي أقيم أمس الاثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

متفوقا على جوراديولا.. مدرب ريال مدريد الأفضل في العالم لعام 2024

حصد المدير الفني لنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، جائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

متفوقا على لاعب صنداونز.. مارتينيز أفضل حارس في العالم لعام 2024

حصد لاعب أستون فيلا ومنتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2024 "ياشين".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الكرة الذهبية.. ريال مدريد أفضل نادي 2024 وبرشلونة أفضل فريق للسيدات

حصل ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل نادي في عام 2024، وذلك خلال حفل الكرة الذهبية المقام مساء اليوم الاثنين بمسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

هاري كين ومبابي يحصدان جائزة أفضل مهاجم في أوروبا 2024

حصد هاري كين وكيليان مبابي لاعبا بايرن ميونخ وريال مدريد جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن عام 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مع زوجاتهم وعائلتهم.. الظهور الأول لنجوم كرة القدم في حفل الكرة الذهبية

بدا نجوم كرة القدم في التوافد إلي مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس المستضيف لحفل الكرة الذهبية لعام 2024 والمقدمة من قبل مجلة "فرانس فوتبول".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

متفوقا على لاعب الريال.. لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024

حصد لاعب برشلونة، لامين يامال، جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف ظهر نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية 2024؟ (35 صورة)

تواجد نجوم العالم لكرة القدم مساء اليوم الإثنين في حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية للأفضل في الساحرة المستديرة لعام 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد مقاطعة الريال لـ "الكرة الذهبية".. ماذا قدّم فينيسيوس في عام 2024؟

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية مقاطعة فريق ريال مدريد حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تُنظمه صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية للأفضل خلال عام 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب لم يكن متوقع.. ترتيب الكرة الذهبية من المركز 20 حتى 11

أعلن منظمي جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" ترتيب اللاعبين من المركز الـ20 حتى الـ11، قبل الكشف عن أفضل 10 لاعبين عن موسم 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من 30 حتى 21.. آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة الكرة الذهبية

أسدل الستار على آخر 10 لاعبين في ترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 "الكرة الذهبية" من أصل 30 لاعبا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لن نذهب إلى حيث لا نحظى بالاحترام".. ريال مدريد يرد على عدم فوز فينيسيوس بالكرة الذهبية

علق نادي ريال مدريد على عدم فوز فينيسيوس فيونيور بالكرة الذهبية في الحفل الذي يقام اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ليس فينيسيوس".. نجم مانشستر سيتي الأقرب للتتويج بجائزة الكرة الذهبية

كشفت تقارير صحفية، اقتراب النجم الإسباني رودري، قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من حصد جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم خلال عام 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل حفل اليوم.. قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

بدأ العد التنازلي لحفل توزيع جوائز الأفضل في العالم عن موسم 2024، الذي سيقام في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2024

يُقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "بالون دور" عن عام 2024 اليوم الاثنين، فى مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا