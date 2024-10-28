قبل الجولة العاشرة.. تعرف على الفرق صاحبة جدول المباريات الجيد في فانتازي

كتب - محمد القرش:

يلقي كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي نظرة على الفرق التي تمتلك جدول مباريات جيد خلال الفترة المقبلة.

وبعد جدول مباريات جعلهم يحتلون المركز خب الأخير في الدوري الإنجليزي، يبدأ فريق ولفرهامبتون الدخول في جدول المباريات الجيد نوعا ما، مما يرفع من قيمة أبرز لاعبيهم.

وفي الدفاع، سجل ريان آيت نوري (4.5 مليون جنيه إسترليني) 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين وهو أحد الخيارات الأكثر هجومًا بين جميع المدافعين في فانتازي.

وإذا تمكن ولفرهامبتون من تحسين سجله السيئ المتمثل في عدم خروج الفريق بأي شباك نظيفة حتى الآن، فإن آيت نوري لديه القدرة على تحقيق أكثر من 10 نقاط في الجولة المقبلة.

وشراء يورجن ستراند لارسن البالغ سعره 5.5 مليون جنيه إسترليني قد يكون أكثر قبولًا من 6.5 مليون جنيه إسترليني لزميله المهاجم ماتيوس كونيا.

ومن المؤكد أنه لا يمكن إنكار أن كونيا لديه أعظم الإمكانات الشاملة بين المهاجمين في فانتازي، حيث تسديداته الـ22 وتمريراته الخطيرة الـ11 هي أكثر من إجمالي تسديدات لارسن البالغة 10 وتمريراته الثلاثة الخطيرة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالفرص المحققة للتسجيل والمواقف التي يتوقع فيها من اللاعب أن يسجل، فإن ستراند لارسن هو من يتفوق.

كن حذرا من الاستثمار في برايتون

إذا كنت تمتلك حاليًا أي لاعبين من فريق برايتون فمن الجيد أن تضعهم على مقاعد البدلاء في الجولتين 10 و11.

ويزور فريق البجع نظيره ليفربول ثم يستضيف مانشستر سيتي في مباراتين متتاليتين بالجولتين العاشرة والحادية عشر.

ولكن بعد ذلك، يمتلكون جدول مباريات جيد من الجولة 12 حتى 18، لذلك النظر إلى لاعبيهم خلال تلك الفترة مهم جدا.

وفي الدفاع، جمع جويل فيلتمان (4.5 مليون جنيه إسترليني) نقاطًا إضافية في جميع المباريات الثلاث التي حافظ فيها برايتون على نظافة شباكه.

ويعد لاعب خط الوسط جورجينيو روتر (5.5 مليون جنيه إسترليني) هو اللاعب الأكثر حصدا للنقاط منذ ظهوره لأول مرة في الجولة الخامسة، حيث حصل على 34 نقطة في تلك المباريات الست بفضل هدفين وثلاثة تمريرات حاسمة.

وفي المقدمة، كان داني ويلبيك (5.9 مليون جنيه إسترليني) بمثابة اكتشاف مذهل تحت قيادة المدرب الجديد فابيان هورزيلر.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا ثاني أفضل مهاجم تهديفًا في فانتازي، برصيد ستة أهداف وتمريرة حاسمة و57 نقطة.

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