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بعد عامين ونصف.. رحيل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد

03:10 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
  • عرض 14 صورة
    تين هاج وأونانا حارس مانشستر يونايتد
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج
  • عرض 14 صورة
    تين هاج وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد
  • عرض 14 صورة
    تين هاج وسانشو
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
  • عرض 14 صورة
    تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج
  • عرض 14 صورة
    ماركوس راشفورد تين هاج
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج
  • عرض 14 صورة
    إريك تين هاج
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل المدير الفني الهولندي إريك تين هاج عن تدريب الفريق.

ورحل الهولندي عن النادي بعد عامين ونصف قضاها في منصب المدير الفني، وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي الهزيمة 2-1 أمام وست هام يونايتد أمس الأحد.

ويترك تين هاج فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع.

وتم تعيين تين هاج مديرا فنيا في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في 2022/23 وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

وتم تعيين رود فان نيستلروي كمدرب مؤقت للنادي بينما يدرس النادي الإنجليزي بالتعاقد مع مدرب دائم.

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