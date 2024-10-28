مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

قبل حفل اليوم.. قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

02:14 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

ميسي ورونالدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي لحفل توزيع جوائز الأفضل في العالم عن موسم 2024، الذي سيقام في مسرح دو شاتليه بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الاثنين.

وتعد جائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية" هي الأبرز بين الجوائز التي توزعها مجلة "فرانس فوتبول" كل عام.

وشهد العقدين الماضيين منافسة شرسة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة قائمة أكثر اللاعبين حصدا لجائزة البالون دور.

قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لجائزة الكرة الذهبية

1. ميسي - 8 كرات ذهبية - (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، 2023)

2. كريستيانو رونالدو - 5 كرات ذهبية - (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)

3. ميشيل بلاتيني - 3 كرات ذهبية - (1983، 1984، 1985)

4. يوهان كرويف - 3 كرات ذهبية - (1971، 1973، 1974)

5. ماركو فان باستن - 3 كرات ذهبية - (1988، 1989، 1992)

6. فرانز بكنباور - كرتان ذهبيتان - (1972، 1976)

7. رونالدو - كرتان ذهبيتان - (1997، 2002)

8. ألفريدو دي ستيفانو - كرتان ذهبيتان - (1957، 1959)

9. كيفن كيجان - كرتان ذهبيتان - (1978، 1979)

10. كارل رومينيجه - كرتان ذهبيتان - (1980، 1981)

اقرأ أيضًا:

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2024

نتائج كارثية للعين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

رونالدو ميسي الكرة الذهبية البالون دور حفل الكرة الذهبية موعد حفل البالون دور الأكثر تحقيقا للكرة الذهبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بينهم كهربا والشناوي.. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة العين في كأس الإنتركونتيننتال

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو