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بقيادة رحيمي وكودجو.. العين الإماراتي يعلن القائمة النهائية لمواجهة الأهلي

01:30 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

العين الإماراتي يتوج بدوري أبطال أسيا

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كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي بقيادة المدير الفني الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، القائمة النهائية لمواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

وشهدت قائمة الفريق الإماراتي تواجد هدف الفريق، المغربي سفيان رحيمي، بالإضافة إلى المهاجم التوجولي لابا جودجو، بجانب الباراجوياني كاكو.

ووصلت بعثة فريق العين في تمام الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين، وحرص محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي على استقبالهم في مطار القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام المباراة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر على ملعب استاد القاهرة.

قائمة العين الإماراتي

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