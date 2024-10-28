"كأس خادم الحرمين والقسم الثاني".. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات بمختلف الملاعب العالمية والعربية، أبرزها مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة:

الدوري الاسباني:

ريال مايوركا ضد أتلتيك بلباو.. الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

كأس خادم الحرمين الشريفين:

الرياض ضد الشباب.. السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

الوحدة ضد القادسية.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

اتحاد جدة ضد الجندل.. الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. SSC HD.

دوري القسم الثاني المصري:

بلدية المحلة ضد بترول أسيوط.. الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

ديروط ضد الداخلية.. الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

بروكسي ضد لافيينا أف سي.. الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

أسوان ضد القناة.. الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.

وادي دجلة ضد السكة الحديد.. السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. غير موجودة في جدول العرض.