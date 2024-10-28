"تعادل أرسنال مع ليفربول".. نتائج مباريات أمس الأحد

أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها إقامة مباراة ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وشهدت مباريات أمس الأحد، إقامة واحدة من أقوى مباريات الدوري الإيطالي، والتي جمعت بين فريقي إنتر ميلان أمام نظيره يوفنتوس، وانتهت بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق.

وجاءت نتائج مباريات أمس كالتالي:

الدوري الإنجليزي

تعادل أرسنال مع ليفربول 2-2.

تشيلسي يفوز على نيوكاسل يونايتد 2-1.

كريستال بالاس يفوز على توتنهام 1-0.

وست هام يفوز على مانشستر يونايتد 2-1.

الدوري الإسباني

أوساسونا يفوز على ريال سوسيداد 2-0.

ريال بيتيس يفوز على أتليتكو مدريد 1-0.

خيتافي يتعادل مع فالنسيا 1-1.

ليجانس يفوز على سيلتا فيجو 3-0.

الدوري الإيطالي

فيورنتينا يفوز على روما 5-1.

إنتر ميلان يتعادل مع يوفنتوس 4-4.

لاتسيو يفوز على جنوى 3-0.

مونزا يتعادل مع فينيسيا 2-2.

بارما يتعادل مع إمبولي 1-1.

الدوري الألماني

هايدنهايم يتعادل مع هوفنهايم 0-0.

يونيون بيرلين يتعادل مع آينتراخت فرانكفورت 1-1.

بايرن ميونخ يفوز على بوخوم 5-0.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يفوز على مارسيليا 3-0.

نيس يفوز على موناكو 2-1.

تولوز يفوز على مونبلييه 3-0.

ستراسبورج يفوز على نانت 3-1.

ليون يتعادل مع أوكسير 2-2.

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