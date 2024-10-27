الكشف عن موقف يوسف أيمن من المشاركة في مباراة العين الإماراتي

كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة أحمد جاب الله طبيب الفريق، موقف مدافع الفريق يوسف أيمن من المشاركة في مباراة العين الإماراتي المقبلة، في كأس الإنتركونتيننتال.

وقال جاب الله، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الجهاز الطبي فضل خروج اللاعب يوسف أيمن وعدم مشاركته في مباراة العين الإماراتي القادمة لاستكمال البروتوكول الطبي، بعد إصابته بارتجاج خفيف، خلال مباراة نهائي السوبر المصري أمام الزمالك".

وأضاف: "حالة يوسف أيمن مدافع الفريق مستقرة الآن، ولكن يجب استكمال البروتوكول الطبي الخاص بالإصابة، بالرغم من الاطمئنان عليه وفق الفحوصات والأشعات اللازمة".

واختتم جاب الله تصريحاته: "أيمن يؤدي برنامجًا استشفائيًّا منفردًا داخل صالة الجيم، على هامش التدريبات الجماعية للفريق، وسينتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة العين الإماراتي بكأس الإنتركونتيننتال".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره العين الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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