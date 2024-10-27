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"بعد هدف صلاح في أرسنال".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

10:39 م الأحد 27 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

انتهت مباريات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" اليوم الأحد، بمباراة تجمع بين فريقي ليفربول وأرسنال.

وشهدت الجولة تألق إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي بتسجيله هدف فوز مان سيتي في مرمى ساوثهامبتون، بجانب تألق محمد صلاح لاعب ليفربول بتسجيله هدف في مرمى أرسنال اليوم.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء الجولة التاسعة كالتالي:

ـ إيرليج هالاند، (مانشستر سيتي) 11 هدفا.

ـ بريان مبيومو (برينتفورد) 8 هدفا.

ـ كريس وود ( نوتنجهام فورست) 7 هدفا.

ـ كول بالمر( تشيلسي) 6 هدفا.

ـ داني ويلبيك( برايتون) 6 هدفا.

ـ محمد صلاح( ليفربول) 6 هدفا.

محمد صلاح هدافي الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي أرسنال
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