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التعادل الإيجابي يحسم قمة الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليفربول

10:06 م الأحد 27 أكتوبر 2024

صلاح يحرز هدف التعادل

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كتب ـ محمد الميموني:

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق، مباراة أرسنال أمام نظيره ليفربول، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأحرز ثنائية الريدز في اللقاء، كلا فان دايك ومحمد صلاح، فيما سجل هدفا الأرسنال في اللقاء كلا من بوكايو ساكا ميكيل مرينو.

ورفع فريق أرسنال رصيده من النقاط إلى 18 نقطة، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، فيما رفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز الثاني بجدول المسابقة.

ليفربول أرسنال الدوري الانجليزي
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