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هدف محمد صلاح في شباك أرسنال في الدوري الإنجليزي (فيديو)

09:36 م الأحد 27 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب مصر وليفربول،هدف التعادل في شباك أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25.

وجاء الهدف في الدقيقة ال81 من عمر المباراة بقدم الفرعون المصري.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، فيما يأتي أرسنال في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 17 نقطة

ليفربول أرسنال محمد صلاح
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