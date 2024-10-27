كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا، تألقه رفقة فريق أرسنال، خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات.

ونجح ساكا في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى فريق ليفربول، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الهدف وصل ساكا، إلى الهدف رقم 50 رفقة الجانرز، في بطولة الدوري الإنجليزي، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجل 50 هدف في الدوري الإنجليزي، بعمر 23 عاماً و 52 يوماً.

ويذكر أن الشوط الأول، بين فريق ليفربول وأرسنال، انتهى بتقدم الجانرز بنتيجة 2-1.

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