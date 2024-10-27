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"ليصبح الهداف التاريخي".. أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح أمام أرسنال

07:37 م الأحد 27 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

يستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره أرسنال اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإمارات".

وينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، تحقيق العديد من الأرقام القياسية، خلال مباراة الريدز أمام الجانرز اليوم.

وفي حال تمكن صلاح من تسجيل هدف في مرمى الارسنال خلال مباراة اليوم، سيصبح هو الهداف التاريخي للريدز في مرمى الأرسنال، برصيد 11 هدف، متساوياً مع لاعب الفريق السابق فيرمينيو صاحب ال 11 هدف أيضاً.

وحال نجح صلاح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة اليوم، سيصل إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول خارج ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

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