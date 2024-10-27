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التعادل الإيجابي يحسم مواجهة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

07:18 م الأحد 27 أكتوبر 2024
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    بوكايو ساكا لاعب الأرسنال (1)
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    ثنائي الأرسنال من الإحماءات (1)
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    لاعب الأرسنال (1)
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    احتفال فان دايك مع لاعبي ليفربول (1)
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    ساكا (1)
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    فان دايك يحتفل بهدف التعادل في مرمى أرسنال (1)
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    ليفربول وأرسنال (1)
  • عرض 12 صورة
    ليفربول (1)
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    احتفال لاعو ليفربول بالهدف الأول (1)
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    لاعبو ليفربول (1)
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    لاعبو فريق ليفربول (1)
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق مواجهة ارسنال أمام نظيره ليفربول، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 18 ويصل إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما رفع ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل ليفربول للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، آندي روبرتسون.

الوسط: ريان جرافينبرخ، أليكسس ماك أليستر، كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

فيما يدخل فريق أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: توماس بارتي، بن وايت، جابرييل، جورين تيمبر.

الوسط: ديكلان رايس، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل مارتنيلي، كاي هافيرتز.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية أحداث الشوط الأول.

الدقيقة 6: ضغط من لاعبي فريق أرسنال على دفاعات ليفربول.

الدقيقة 9: ساكا يحرز الهدف الأول لصالح أرسنال في مرمى ليفربول.

الدقيقة 14: تسديدة من محمد صلاح من على حدود منطقة الجزاء تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 18: هدف التعادل لصالح ليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يضيف 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: كرة عرضية من لويس دياز لاعب ليفربول يمسكها حارس أرسنال ديفيد رايا.

الدقيقة 58: تسديدة من أرنولد لاعب ليفربول من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.

الدقيقة 65: بطاقة صفراء لديفيد ر ايا لاعب أرسنال بسبب إهدار الوقت.

الدقيقة 72: توقف المباراة بسبب إصابة يوريان تيمبر لاعب أرسنال.

الدقيقة 75: إصابة لاعب أرسنال يوريان تيمبر وخروجه ودخول لويس سكيلي بدلاً منه.

الدقيقة 81: محمد صلاح يحرز هدف التعادل لفريق ليفربول في المرمى الأرسنال.

الدقيقة 90: الحكم يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: بطاقة صفراء على داروين نونيز لاعب فريق ليفربول.

الدقيقة 7+90: نهاية أحداث المباراة.

الدوري الإنجليزي البريميرليج ليفربول وأرسنال محمد صلاح
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